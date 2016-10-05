Жюри литературной премии «Русский Букер» определилось со списком финалистов 2016 года, сообщает «Интерфакс».

В «короткий список» премии вошли шесть книг: «Крепость» Петра Алешковского, «Поклонение волхвов» Сухбата Афлатуни, «Люди августа» Сергея Лебедева, «И нет им воздаяния» Александра Мелихова, «Мягкая ткань: Батист. Сукно» Бориса Минаева и «Зимняя дорога» Леонида Юзефовича.

В составе жюри в 2016 году значатся критик Алиса Ганиева, поэт Владимир Козлов, вице-президент Российской библиотечной ассоциации Светлана Тарасова, профессор РГГУ Давид Фельдман, а также поэт и прозаик Олеся Николаева.

Победителя премии назовут 1 декабря. Он получит 1,5 миллиона рублей, а каждый финалист — по 150 тысяч рублей. Одному из финалистов также вручат грант на перевод его произведения на английский язык и последующее издание в Великобритании.

Премия «Русский Букер» вручается с 1992 года. В 2015 году победителем стал Александр Снегирёв с романом «Вера».