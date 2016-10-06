Московские власти утвердили проект реставрации «Школы современной пьесы», здание которой сгорело в 2013 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на градостроительно-земельную комиссию.

«Одобрена заявка на оформление ГПЗУ (градостроительного плана земельного участка) для реставрации здания театра „Школа современной пьесы“ по адресу: улица Неглинная, д. 29, стр. 1, 3 (ЦАО)», — сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

«Школа современной пьесы» создана в 1989 году. В ноябре 2013-го в театре случился пожар. После него выполнили первоочередные работы по восстановлению пострадавшего здания. Сейчас спектакли «Школы современной пьесы» идут на сцене Театрального клуба на Тишинке.