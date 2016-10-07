Депутаты Государственной думы решили отправить в качестве подарка на день рождения президенту России розы, сообщает «РБК». 7 октября Владимиру Путину исполняется 64 года.

450 роз пошлют депутаты

в подарок Путину

Идея подарить президенту корзину роз принадлежит депутату от «Единой России» Валентине Терешковой. «Давайте пошлем корзину роз. Нас 450 депутатов, есть предложение — 450 роз. Давайте пошлем корзину с благодарностью за его неустанный труд», — сказала Терешкова на заседании Госдумы.

Остальные депутаты поддержали предложение аплодисментами.