У здания редакции «Новой газеты» в Потаповском переулке в Москве прошла акции памяти убитой журналистки Анны Политковской. Об этом сообщается на странице издания в Facebook.

На мероприятии присутствовали сотрудники «Новой газеты» и других СМИ, а также обычные люди. Коллеги Политковской делились воспоминаниями о ней, а также обратили внимание на то, что заказчик убийства до сих пор не найден. Люди несли к зданию редакции цветы.

Сегодня ровно 10 лет со дня убийства Анны Политковской. Ведем прямую трансляцию от редакции Опубликовано Новая Газета 7 октября 2016 г.

Окна редакции в годовщину убийства Политковской заклеили ее фотографиями.

Ранее в понедельник сотрудники «Новой газеты» выложили на YouTube запись видеопикета с требованием найти заказчиков убийства журналистки Анны Политковской, которую застрелили в подъезде ее дома ровно десять лет назад, 7 октября 2006 года.