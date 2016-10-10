В Москве в 2017 году могут появиться психиатрические отделения неотложной помощи — сейчас их работа тестируется в Восточном и Центральном административных округах столицы. Об этом в интервью сайту столичной мэрии рассказал главный психиатр Москвы Георгий Костюк.

«Это очень позитивные изменения, которые были проанализированы, и встал вопрос о расширении деятельности неотложной психиатрической помощи на весь город с 2017 года. Сейчас на неотложных вызовах работают три бригады, проводится работа по формированию еще трех для действия в Северном и Северо-Западном административных округах. В следующем году мы будем стремиться к тому, чтобы служба заработала по всей Москве», — заявил Костюк.

По его словам, новые отделения нужны в том случае, когда отмечается ухудшение состояния пациентов, но «выраженность изменений не достигает степени, требующей экстренного реагирования». Прибытие бригады на вызов должно происходить в течение двух часов. Как отметил Костюк, работа пилотного проекта выездной службы психиатрического отделения неотложной помощи уже снизила на 22 % показатель госпитализации в круглосуточный стационар в центре и на востоке столицы. Также, по словам психиатра, существенно сократилось число выездов психиатрических бригад станции скорой помощи.