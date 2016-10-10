Столичный Фонд капитального ремонта произвел в Москве замену 5 055 лифтов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Новые лифты запущены в эксплуатацию в 1 093 домах столицы. Причем речь идет о комплексе работ, который включает полную замену лифтового оборудования: силового оборудования, системы управления и безопасности, кабины лифта, оборудования в лифтовой шахте, дверей на этажах», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что всего на работы было потрачено 9,5 миллиарда рублей. По планам представителей коммунальных ведомств, срок службы новых лифтов составит не менее 25 лет. Вместе с тем, по краткосрочному плану реализации в 2015–2016 годах региональной программы капремонта, запланировано заменить 6 080 лифтов в 1 227 домах.

В марте 2016 года специалисты Ростехнадзора заявили, что конструкции большинства лифтов в жилом комплексе «Алые паруса», где после обрыва троса одного из подъемников погибла женщина, давно изношены и находятся в аварийном состоянии. В ведомстве отметили, что обслуживание лифтов в жилом комплексе осуществляли неквалифицированные сотрудники.

При этом 23 сентября в результате падения лифта в административном здании на цементном заводе, расположенном по адресу улица Шеногина, 1, погибли пять человек. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.