В библиотеках Москвы с 15 октября станет доступна бесплатная услуга SMS-напоминания о возврате книг. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.

Уточняется, что читатели смогут оставить номер мобильного телефона и написать заявку на получение уведомлений. За несколько дней до даты возврата заявитель получит сообщение с текстом о том, что книгу надо вернуть в ближайшее время или же продлить срок пользования ею.

Услуга SMS-оповещения будет работать в районных библиотеках девяти столичных округов: Центрального, Южного, Северного, Юго-Восточного, Юго-Западного, Северо-Западного, Западного, Зеленоградского и Новомосковского. Кроме того, SMS-рассылка станет доступна владельцам читательских билетов Центральной городской деловой библиотеки, библиотеки имени Некрасова, библиотеки искусств имени Боголюбова, а также библиотек-читален имени Тургенева и имени Пушкина. Во всех 442 библиотеках города такая возможность появится к концу марта 2017 года.

«Если SMS-уведомления станут популярными, мы рассмотрим вопрос о том, чтобы информировать читателей о поступивших в библиотеки книжных новинках. Всегда приятно узнать, что новинка, которая в магазине сегодня стоит не менее 600–700 рублей, ждет вас в библиотеке совершенно бесплатно», — заявил исполняющий обязанности генерального директора дирекции культурных центров Владимир Владимиров.

Он также добавил, что пользователи смогут при желании выбрать и другие виды оповещений — например, звонок от библиотекаря или сообщение по электронной почте.