В Москве вечером в четверг, 13 октября, может пройти дождь со снегом. Об этом сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

«В четверг показания барометров в столичном регионе начнут падать. Это скажется влияние атмосферного фронта с северо-запада, из-за чего небо снова затянут плотные слоистые облака, к исходу дня кое-где брызнут незначительные дожди с вероятностью очагового слабого мокрого снега, а температурный режим окажется уже на 2–3 градуса ниже своей климатической нормы, что соответствует показателям конца октября», — говорится в сообщении.

Также синоптики уточнили, что в ночь со среды, 12 октября, на четверг, 13 октября, в Москве ожидается около нуля, а днем 13 октября — до плюс 4 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью от четырех до девяти метров в секунду.