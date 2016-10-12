Организаторы Geek Picnic намерены расширить географию фестиваля. В 2017 году он пройдет в Петербурге, Москве, Минске, Екатеринбурге и Новосибирске. Об этих планах организаторы из компании Exponenta рассказали своим партнерам, сообщает «Фонтанка».

Кроме того, на сайте Geek Picnic уже появились страницы будущих фестивалей в Нью-Йорке, Барселоне и Хельсинки.

Официального подтверждения планов по расширению географии фестиваля пока нет.

Фестиваль появился в 2011 году в Санкт-Петербурге. Позднее Geek Picnic начали проводить в Москве, а в 2016 году мероприятие впервые состоялось в Иерусалиме.