Министерство внутренних дел России рассматривает инициативу создания в стране муниципальной полиции и прорабатывает возможные варианты ее организации. Как рассказал замглавы ведомства Игорь Зубов, проектом занимается «Комитет гражданских инициатив» Алексея Кудрина. Об этом сообщает информагентство «Москва».

«Группа Кудрина подготовила некий пакет документов о создании муниципальной милиции, которое сейчас обсуждается, в том числе в регионах. Мы тоже работаем, моделируем возможные варианты привлечения муниципальных образований», — рассказал Зубов.

При этом Зубов выразил опасения, что создание муниципальной полиции может ослабить основные силы МВД, передает «Интерфакс».

«Суть идеи состоит в том, что есть определенная заинтересованность в выделении из состава МВД значительной части полиции общественной безопасности и передаче ее на уровень муниципальных образований, к чему нет ни экономических, ни кадровых, ни организационных оснований. Это приведет к ослаблению системы и сбоям в ее работе», — пояснил он.

Замминистра отметил, что у муниципальных образований есть право самостоятельно обеспечивать охрану общественного порядка на своей территории, и для этого не нужно создавать новую структуру.