C 4 по 6 ноября в Москве пройдет фестиваль «NOW. Как устроена современность». Об этом сообщает онлайн-издание Colta.ru, организующее мероприятие вместе с Музеем современного искусства «Гараж» и Фондом имени Генриха Бёлля.

Организаторы «NOW» хотят разобраться «в том, что стоит за стремительно меняющимся временем, временем тектонических социальных сдвигов, разрушающихся единств и контрглобализации, которые пришли на смену так называемой „постистории“».

Где мы оказались сегодня? Что к этому привело? Почему национальная и религиозная идентичность стали так важны? Как с этим связана экономика? Как формируют наше сознание новые способы коммуникации и труда? Наконец, что ждет нас завтра? Организаторы фестиваля «NOW. Как устроена современность»

В программу фестиваля входят четыре тематических блока — «Новая архаика», «Медиа», «Ресурсы» и «Деньги». Каждый из них включает в себя киносеансы и лекции про мульти-кризис, терроризм, религию, сырье, труд и сеть.

Все мероприятия состоятся в «Гараже». Вход на них будет свободным.