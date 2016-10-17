В Омске отменили показ спектакля «Иисус Христос — суперзвезда» петербургского театра «Рок-опера», сообщает «Радио Балтика». В Омском государственном музыкальном театре рассказали, что решение об отмене постановки принял директор учреждения.

«Постановка не состоится по распоряжению директора. Решение было принято еще до сбора труппы. Как только он узнал, что планируется данное мероприятие, сразу же выступил категорически против», — пояснили в театре.

Ранее активисты из движения «Семья, любовь, Отечество» попросили администрацию Омска запретить показ рок-оперы.

«Рок-опера „Иисус Христос — суперзвезда“ по своему сюжету является непрерывным богохульством и попиранием сакральных смыслов; она содержит насмешки над верой и хулу на святые образы, то есть прямое кощунство, и даже само название постановки представляет собой глумление над священными понятиями», — написали активисты в своем обращении к местным властям.