В саду «Эрмитаж» 22, 23, 29 и 30 октября пройдет благотворительная акция «Чья-то жизнь — уже не мелочь!». Об этом сообщается на официальной странице сада.

Во время акции каждый желающий сможет пожертвовать деньги, а именно мелочь: ее можно приносить в пункт приема фонда «Линия жизни». Он будет открыт в беседке у главного входа с 12:30 до 16:30. Собранные деньги пойдут на лечение тяжелобольных детей.

Акция проводится дважды в год — весной и осенью. Это будет 15-е подобное мероприятие. За все предыдущие акции было собрано 17 711 299 рублей 29 копеек и оплачено лечение 76 тяжелобольных детей.