Представители музея современного искусства «Гараж» объявили о наборе участников на курсы подготовки глухих экскурсоводов. Об этом сообщается на официальном сайте площадки.

«Вот уже два года музей современного искусства „Гараж“ регулярно проводит экскурсии с переводом на русский жестовый язык для глухих и слабослышащих посетителей. За это время на них побывало свыше 1 500 человек. В 2016 году музей запускает курс подготовки глухих экскурсоводов. За год обучения в рамках этого курса „Гараж“ обеспечит художественные музеи компетентными экскурсоводами для подготовки и проведения экскурсий на жестовом языке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подать заявку могут студенты или недавние выпускники гуманитарных факультетов, «любящие современное искусство». С ноября 2016 года по октябрь 2017 года участники программы будут проходить еженедельные занятия по истории современного искусства, а также мастер-классы по работе с информацией и проведению презентаций на жестовом языке. Кроме того, образовательная программа предполагает активную работу с текстами и видеоматериалами.

Всего для прохождения курса отберут десять участников, для них будет предусмотрена ежемесячная стипендия в размере 10 тысяч рублей. Чтобы подать заявку, необходимо до 4 ноября отправить заполненную анкету на адрес openmuseum@garagemca.org с пометкой «Курс подготовки глухих экскурсоводов».