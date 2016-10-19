Проект Heart of Moscow выпустил новую коллекцию значков с московскими достопримечательностями специально к десятилетию сети магазинов «Республика». Об этом The Village сообщили представители бренда.

Серия состоит из десяти значков с историческими зданиями и памятниками, среди которых — Покровский собор, Третьяковская галерея, Исторический музей, Ярославский вокзал, гостиница «Украина», Триумфальная арка, главный павильон ВДНХ, монумент «Рабочий и колхозница», а также памятники Александру Пушкину и Юрию Долгорукому.

Значки можно будет купить только в магазинах сети «Республика» в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Третьяковской галерее. Все значки стоят по 350 рублей.

Проект Heart of Moscow запустился осенью 2011 года как блог. Через несколько месяцев бренд выпустил первую линейку сувенирной продукции с изображением красного сердца и красно-белым орнаментом. Сейчас, помимо значков, они выпускают одежду, сумки и канцелярскую продукцию.