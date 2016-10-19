Крупнейший российский продавец товаров для детей «Детский мир» откроет магазин в торговой галерее «Модный сезон», которая находится рядом с Красной площадью. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник в ретейлере.

По данным источника издания, сейчас достигнута предварительная договоренность, и в ближайшее время будет подписан договор аренды с «Модным сезоном». Магазин по плану откроется уже в мае 2017 года. Предполагается, что он займет три этажа здания. «Флагман станет самым большим детским магазином на территории страны — 8 300 квадратных метров», — добавил собеседник «Ведомостей».

По данным двух консультантов в сфере недвижимости, «Детский мир» может занять площади ретейлера одежды Podium market. Представитель «Детского мира» эту информацию не прокомментировал. Однако владелец Podium Market Эдуард Киценко подтвердил, что переговоры о смене помещений внутри «Модного сезона» с Podium market ведутся, и им возможно придется арендовать меньшие площади.

Концепт нового «Детского мира» не будет повторять старый. Его разрабатывают с нуля с учетом инновационных решений, «которые позволят совместить покупки и развлечения». В «Детском мире» надеются, что флагманский магазин станет «туристической достопримечательностью».

В 2008 году «Детский мир» лишился своего центрального магазина на Лубянке. Здание перешло от АФК «Система» к ВТБ: в апреле 2009 году АФК «Система» продала банку контрольный пакет девелопера «Система-галс» за 60 рублей. В 2014 году «Детский мир» открыл флагманский магазин в здании Военторга на Воздвиженке. А весной 2015 года на месте прежнего «Детского мира» заработал «Центральный детский магазин на Лубянке», его главным арендатором стал Hamleys.