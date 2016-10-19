Правительство откажется от субсидирования ипотеки на 2017 год. Однако к концу 2016 года правительство найдет новые меры поддержки ипотеки. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, пишет «Дождь».

По его словам, программа субсидирования ипотеки дала результат в 2015-м и в 2016-м, но сейчас потеряла актуальность, поскольку ключевая ставка снижена. «В том виде, в котором существует субсидирование, — до 12 %, сегодня это не имеет никакого смысла, потому что уже, по сути, рыночные ставки с учетом снижения ключевой приближаются к 12 %», — сказал Мень. При этом он добавил, что в министерстве будут «искать возможности, предлагать правительству те или иные меры поддержки ипотеки».

Программа поддержки была запущена правительством в марте 2015 года. Перед этим Центробанк повысил ключевую ставку до 17 % и, как следствие, выросли ставки по кредитам. В феврале «Ведомости» сообщили, что продление программы до марта 2017 года обойдется бюджету в 16 миллиардов рублей.