Министерство культуры пообещало рассмотреть письмо руководителя «Сатирикона» Константина Райкина о финансовых трудностях театра. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы ведомства Александра Журавского.

Журавский уточнил, что «Сатирикон» получил в 2016 году из бюджета 44 миллиона рублей. По его словам, такая сумма объясняется тем, что театр платит за аренду площадки, так как его основная сцена находится на реконструкции. Рассмотреть письмо Райкина представитель Минкультуры пообещал после того, как Государственная дума утвердит проект федерального бюджета на 2017 год.

«Мы со вниманием относимся к каждому подведомственному учреждению министерства, знаем как обо всех успехах, так и о существующих проблемах. И всегда стараемся по мере возможности помочь их решить», — заявил Журавский.

Ранее художественный руководитель «Сатирикона» Константин Райкин заявил, что театр «уже полгода находится в простое и может распасться» из-за отсутствия денег. Он пояснил, что в настоящее время театр «находится в сложном периоде своего развития», так как его здание все еще закрыто на реконструкцию, которая проходит за счет средств инвесторов, а все бюджетные деньги идут на аренду помещений для спектаклей. Райкин добавил, что «Сатирикону» необходима «некая сумма, которая должна быть заплачена за аренду», а средства, выделяемые Минкультуры, не покрывают расходов.