В Музее истории ГУЛАГа в День памяти жертв политических репрессий, который отмечается 30 октября, сделают бесплатный вход, а также проведут серию памятных мероприятий. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.

В этот день в музее пройдет показ нескольких видеоинтервью узников лагерей и членов их семей, на которых непосредственно отразились репрессии, а также тех, кто знаком с историей ГУЛАГа через документы, семейные воспоминания и архивные материалы. Также состоится показ и обсуждение документально-публицистического фильма «Власть соловецкая. Свидетельства и документы» об истории превращения Соловецких островов в исправительно-трудовой лагерь. Вместе с тем по экспозиции «Национальная память о ГУЛАГе» будут проводиться бесплатные экскурсии.

День памяти жертв политических репрессий отмечается в России ежегодно 30 октября. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей. Политзаключенные объявили ее в знак протеста против политических репрессий в СССР и жестокого обращения с заключенными в местах заключения.