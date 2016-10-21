Театр имени Маяковского и театр имени Ермоловой совместно запустили канал на видеосервисе YouTube, на котором будут выкладываться фрагменты спектаклей, снятые от лица актеров.

Отмечается, что подобный формат уже опробовали на гоголевских «Игроках» в постановке Олега Меньшикова (театр Ермоловой) и брехтовском «Кавказском меловом круге» в постановке Никиты Кобелева (театр Маяковского).

Чтобы снять трехминутные ролики, актеры носили специальные шлемы с закрепленными камерами, точно передающими звук и изображение. В проекте приняли участие Олег Меньшиков, Никита Татаренков, Александра Сирина, Сергей Рубеко, Юлия Соломатина и Павел Пархоменко.