В Москве в 2018 году откроют экодом Всемирного фонда дикой природы WWF, в котором будет находиться главный российский офис организации. Об этом сообщает информагентство «Москва».

«Мы сейчас получаем разрешение на снос того здания, которое стоит на месте будущего экодома. Город выделил нам это здание на „Павелецкой“, договоры аренды заключены, сейчас мы получили согласие собственника на снос. Мы рассчитываем, что в следующем году будет снесен дом и, может, даже заложен фундамент нового строения. Ввод в эксплуатацию, если все пойдет по плану, ожидаем в 2018 году», — рассказал директор WWF в России Игорь Честин, добавив, что новое строение станет «образцом применения зеленых технологий в строительстве и эксплуатации зданий».

По словам Честина, проект дома был запланирован еще около десяти лет назад, и теперь его намерены изменить. Так, на крыше разместят солнечные батареи для получения электроэнергии, а вместо кондиционеров в здании обустроят технологичную систему вентиляции.

Как уточнили в пресс-службе WWF, здание появится по адресу 1-й Кожевнический переулок, 5, строение 1.