В столичной акции «Ночь искусств», которая пройдет в Москве 4 ноября, примут участие около 50 городских библиотек. Об этом сообщила заместитель генерального директора Московской дирекции по развитию культурных центров Юлия Силенко, передает информагентство «Москва».

Каждая из участвующих библиотек подготовит свою собственную программу. Так, в библиотеке «Дом Гоголя» пройдут спектакль «Провинциальные анекдоты» и концерт «Любимые мелодии», а в библиотеке искусств имени Боголюбова покажут моноспектакль «Скверный анекдот», а также проведут концерт ансамбля «ХХ век» и несколько мастер-классов по различным видам искусства.

Кроме того, в библиотеке-читальне имени Тургенева организуют программу, посвященную 125-летию со дня рождения Михаила Булгакова с концертом и лекцией сотрудников благотворительного фонда имени писателя. Вместе с тем в Библиотеке киноискусств имени Эйзенштейна состоятся встреча с режиссером Владимиром Хотиненко и показ фильма киностудии Никиты Михалкова «1612».

Всего в «Ночи искусств» примут участие более 270 театров, музеев и концертных площадок. Все они продолжат работать после 18:00. Полная программа мероприятий «Ночи искусств» появится 27 октября на сайте artnight.mos.ru (на момент написания заметки сайт не работает. — Прим. ред.).