В Москве 27 октября открывается Большой фестиваль мультфильмов — юбилейный, десятый по счету. Мероприятия форума пройдут на 20 городских площадках, сообщает ТАСС со ссылкой на «Москино».

Конкурсная программа фестиваля состоит из нескольких блоков: «Победители» — сюда входят зарубежные фестивальные фильмы, «Премьеры», где покажут новые российские короткометражки, и «Молодая российская анимация» — это дебютные фильмы.

После просмотра фильмов зрители смогут проголосовать. По результатам на церемонии закрытия победители получат призы. Программа конкурсного кино будет представлена в кинотеатрах «Факел» и «Звезда» сети «Московское кино». Детская программа будет идти в кинотеатрах «Салют», «Искра», «Березка», «Вымпел», «Молодежный», «Сатурн» и «Полет».

«12 дней, 20 площадок и 60 уникальных программ мультфильмов — это только московская программа, после которой БФМ традиционно отправится на гастроли по городам России и в зарубежные туры», — прокомментировали в «Москино».