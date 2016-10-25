Бюджет Москвы на 2017 год сверстали с рекордным при нынешнем мэре Сергее Собянине дефицитом. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на проект финансового плана города на ближайшую трехлетку.

Из него следует, что в 2017 году дефицит бюджета Москвы составит 218 миллиардов рублей, или 11 %. По сравнению с действующим бюджетом на 2016-2018 годы он увеличился почти в 6,5 раза. Раньше в план закладывался дефицит в 34 миллиарда рублей, или 2 %.

В первую очередь рост дефицита объясняется резким увеличением капитальных расходов. В 2016–2019 годах Москва собирается потратить на городское строительство почти 1,9 триллиона рублей, что на 282 миллиарда рублей больше первоначальных планов. В частности, 99 миллиардов рублей дополнительных расходов пришлись именно на 2017 год.

По словам главы департамента экономической политики и развития Москвы Максима Решетникова, рост расходов также связан с размораживанием крупных инфраструктурных проектов, приостановленных в 2015 году из-за кризиса. Вдобавок к этому он отметил, что город продолжает строить метро, готовиться к ЧМ-2018 и воплощать программы по модернизации социальной сферы и развитию городской среды.

Эксперты полагают, что никаких проблем с реализацией бюджета с настолько выросшим дефицитом возникнуть не должно, так как в план обычно закладывают максимальные расходы по всем статьям, а затем часть из них переносится на следующий год. Кроме того, в агентстве Fitch Ratings прогнозируют рост поступлений от налога на прибыль. В 2016 году план по нему уже перевыполнили.