В десяти московских библиотеках будут проводить фотосессии
С 1 ноября в десяти библиотеках Москвы можно будет проводить профессиональную фото- и видеосъемку, сообщается на сайте столичной мэрии.
Список библиотек, в интерьерах которых появится возможность устраивать фотосессии:
Место
Название библиотеки
Адрес
Библиотека-читальня имени И. С. Тургенева
Бобров переулок, 6, стр. 1, 2
Центральная молодежная библиотека имени М. А. Светлова
ул. Большая Садовая, 1
Библиотека-читальня имени А. С. Пушкина
ул. Спартаковская, 9, стр. 1
Центральная универсальная библиотека имени Н. А. Некрасова
ул. Бауманская, 58/25, стр. 14
Библиотека «Дом А. Ф. Лосева»
ул. Арбат, 33
Библиотека № 19 имени Ф. М. Достоевского
Чистопрудный бульвар, 23
Библиотека «Дом Н. В. Гоголя»
Никитский бульвар, 7а
Библиотека искусств имени А. П. Боголюбова
ул. Сущёвская, 14
Библиотека № 166
Ленинский проспект, 37а
Библиотека № 129
ул. Перерва, 56/2
По словам исполняющего обязанности генерального директора «Дирекции культурных центров» Владимира Владимирова, в библиотеках Москвы сохранились самые разнообразные интерьеры, который могут заинтересовать фотографов. Так, в библиотеке имени Тургенева с XIX века практически полностью сохранились барельефы на стенах и деревянная винтовая лестница, в читальне имени А. С. Пушкина — лестница с ограненными деревянными перилами в стиле особняков конца XIX века.
Для проведения съемки фотографы должны будут договориться о времени и месте сессии с куратором библиотеки.
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