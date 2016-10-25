С 1 ноября в десяти библиотеках Москвы можно будет проводить профессиональную фото- и видеосъемку, сообщается на сайте столичной мэрии.

Список библиотек, в интерьерах которых появится возможность устраивать фотосессии:

Место Название библиотеки Адрес

Библиотека-читальня имени И. С. Тургенева Бобров переулок, 6, стр. 1, 2

Центральная молодежная библиотека имени М. А. Светлова ул. Большая Садовая, 1

Библиотека-читальня имени А. С. Пушкина ул. Спартаковская, 9, стр. 1

Центральная универсальная библиотека имени Н. А. Некрасова ул. Бауманская, 58/25, стр. 14

Библиотека «Дом А. Ф. Лосева» ул. Арбат, 33

Библиотека № 19 имени Ф. М. Достоевского Чистопрудный бульвар, 23

Библиотека «Дом Н. В. Гоголя» Никитский бульвар, 7а

Библиотека искусств имени А. П. Боголюбова ул. Сущёвская, 14

Библиотека № 166 Ленинский проспект, 37а

Библиотека № 129 ул. Перерва, 56/2

По словам исполняющего обязанности генерального директора «Дирекции культурных центров» Владимира Владимирова, в библиотеках Москвы сохранились самые разнообразные интерьеры, который могут заинтересовать фотографов. Так, в библиотеке имени Тургенева с XIX века практически полностью сохранились барельефы на стенах и деревянная винтовая лестница, в читальне имени А. С. Пушкина — лестница с ограненными деревянными перилами в стиле особняков конца XIX века.

Для проведения съемки фотографы должны будут договориться о времени и месте сессии с куратором библиотеки.