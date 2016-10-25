Московский кооператив «Черный» 24 октября открыл собственный онлайн-магазин, где через анонимный интернет-браузер Tor пользователи могут приобрести кофе при помощи биткоинов и системы оплаты Qiwi. Об этом The Village рассказали представители кооператива.

«24 октября в анонимной доменной зоне .onion по адресу cherniyx23pmfane.onion открылся магазин, где пользователь даркнет-браузера Tor может приобрести кофе привычным для анонимных маркетплейсов способом — через биткоины и оплатой в системе Qiwi. Пользователь оплачивает свою покупку и на электронный адрес получает место с „закладкой“ приобретенного товара. В данном случае адресом является непосредственно кофейня кооператива „Черный“ на улице Покровка, дом 31», — говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне старта проекта во многих барах и клубах Москвы появилось более тысячи стикеров с доменным именем .onion и призывом заказать себе продукт. Тизером кампании стало видео, снятое, как отмечают авторы, «в реалиях посетителей анонимных маркетплейсов».

Ранее сообщалось, что кофейный кооператив «Черный» целиком занял помещение по адресу улица Покровка, 31, которое раньше делил с другим арендатором. Таким образом, у проекта появилась первая самостоятельная кофейня.