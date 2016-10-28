На территории Московского зоопарка появится аллея «Московские сезоны», где высадят более 1,5 тысячи деревьев, цветов и кустарников. Об этом сообщает ТАСС.

«Теперь аллея „Московские сезоны“ появится и в знаменитом столичном зоопарке. Там появятся растения, которые прежде использовались для озеленения фестивальных площадок. Эти мероприятия помогут дать новую долгую жизнь уникальным растениям, которые радовали москвичей и гостей города на протяжении всего фестивального сезона», — прокомментировал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Экологическая акция пройдет в субботу, 29 октября, в старой части зоопарка. Парку подарят экзотические бамбуковые и оливковые деревья, розы, плющи и папоротники для оранжереи. Высаживать растения будут сотрудники департамента торговли, сотрудники компании «Московские ярмарки», представители дирекции зоопарка и артисты.