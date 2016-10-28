Снег, гололед и метель ждут Москву и область в ближайшие выходные, 29 и 30 октября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По данным синоптиков, сильный снегопад продлится всю субботу и ослабнет только в воскресенье. Ожидается от 5 до 10 миллиметров осадков. Скорость ветра во время метели составит до 10 метров секунду, возможны порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха не поднимется выше нуля, а ночью опустится до минус 7 градусов.

Вильфанд отмечает, что этот октябрь был холоднее нормы, наиболее сильно это было заметно в южных регионах России.