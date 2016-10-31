В связи с похолоданием автобусы службы помощи бездомным «Социальный патруль» переходят на круглосуточное дежурство. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент труда и социальной защиты населения.

«В осенне-зимний период бездомные особенно нуждаются в медицинской помощи, санобработке и теплой одежде. Социальные службы города усиливают свою работу на улицах города. Автобусы „Социального патруля“ переходят на круглосуточное дежурство, используя в том числе транспорт как мобильные пункты обогрева. Снимаются ограничения на прием граждан в нетрезвом состоянии и оказание срочных социальных услуг, так как холода — это серьезное испытание для людей, оставшихся без крыши над головой», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, бездомным людям с 1 ноября в Пункте оказания срочной социальной помощи будут бесплатно выдавать теплую одежду и обувь, а также горячее питание. Круглогодичный сбор помощи для бездомных и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, осуществляется в отделении «Покровское–Стрешнево» центра социальной адаптации «Люблино». Он расположен по адресу: Иловайская улица, дом 2.