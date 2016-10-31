Интернет-издание «Медуза» перезапустило английскую версию своего сайта — теперь он превратился в краткий еженедельный отчет с самыми важными новостями и историями в формате интернет-рассылки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил издатель проекта Илья Красильщик.

Написал в Телеграм, сюда тоже напишу. Такие новости: мы только что самым радикальным образом перезапустили «Медузу» на ... Опубликовано Ильей Красильщиком 31 октября 2016 г.

«В течение полутора лет там появлялись переводы наших лучших статей, а также самые важные — или абсурдные — новости про Россию. В какой-то момент мы поняли — это не то, чего мы хотим, неинтересно делать сайт переводов. И поэтому „Медуза“ по-английски превратилась в краткий ежедневный отчет о самом важном — о чем спорят в соцсетях, что пишут главные издания страны. Можно сказать, что это английская «Вечерняя Медуза», но не совсем — тут мы даем ссылки не только на себя, а на всех», — написал Красильщик.

Он также отметил, что, по его мнению, «сделать главное англоязычное издание про Россию в виде рассылки — кажется, это неплохая задача», добавив, что особенно важно создать «объективное и неэмоциональное издание» в свете повышенного интереса за рубежом к российской повестке.