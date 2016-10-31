Проект ДК «Трёхгорка», который находится на Трёхгорной мануфактуре, закрывается. Об этом сообщается на странице проекта в Facebook.

По случаю закрытия 1 ноября здесь состоится читка абсурдистской пьесы в жанре комедии Дмитрия Данилова. «Человек из Подольска попадает в обычное московское отделение полиции. Странные полицейские-интеллектуалы (их трое, одна из них — красивая женщина) начинают задавать задержанному необычные вопросы: сначала о его городе, потом о том, что он видит, когда едет каждый день из дома на работу, потом о городах мира, где бывал задержанный», — говорится в описании проекта.

Начало в 20:30. Организаторы просят приходить в черном и приносить с собой репчатый лук «в качестве билета».

ДК «Трёхгорка» находится по адресу: улица Рочдельская, 15, стр. 12а. Здесь проходили кинопоказы, спектакли и лекции.