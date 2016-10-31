Представители Ассоциации театральных критиков России, в числе которых Дина Годер, Марина Давыдова, Павел Руднев и Алла Шендерова, запустят собственный лекционный курс, на котором расскажут об устройстве современного театра и о том, как он взаимосвязан с другими общественными и культурными явлениями. Об этом сообщает интернет-издание Colta.ru.

«Как показывает практика, именно недостаток образования чаще всего становится причиной агрессии по отношению к новым явлениям в культуре. В последнее десятилетие российский и мировой театр стремительно меняется и зритель не всегда оказывается готов к этим переменам. Этот пробел способны восполнить публичные лекции и семинары», — рассказали представители АТК.

Так, 13 ноября в культурном центре «Хитровка» Кристина Матвиенко проведет лекцию «Театральный авангард от Каннингема до Волкострелова», а 19 ноября Глеб Ситковский презентует тему «Спектакли site specific: это правда театр?». Кроме того, Елена Ковальская 27 ноября поговорит на тему «Социальный театр: про что и для кого».

Вместе с тем представители ассоциации критиков отметили, что готовы сотрудничать с другими площадками в Москве, Петербурге и регионах России, причем особое внимание, по их словам, будет уделено кооперации с региональными театрами.