В Москве запустился сервис для желающих выступать в составе музыкальной группы Rock After Work. Об этом основатель проекта Сергей Денисенко рассказал The Village.

По его словам, многие москвичи хотели бы «отвлечься после трудового дня и поиграть любимые песни в группе», но не находят времени решать сопутствующие организационные моменты. Команда Rock After Work, в которую входят профессиональные музыканты с многолетним опытом живых выступлений, готова помочь найти недостающих участников группы, отрепетировать программу и устроить собственный концерт.

Работа с клиентами выстраивается по проектному методу. Новые участники предоставляют список интересующих песен. Под репертуар подбираются недостающие музыканты. В каждой группе назначается художественный руководитель. Среди наставников, например, значится экс-гитарист группы «Звери» Максим Леонов. Впоследствии группы выступают как на закрытых мероприятиях — корпоративах и домашних вечеринках, — так и перед незнакомой аудиторией. Rock After Work может предложить площадку для выступления самостоятельно или попытаться договориться с тем клубом, на который укажут участники.

Стоимость услуг Rock After Work зависит от множества факторов. Во-первых, на ценник влияет стоимость аренды студии — команда помогает подобрать локацию, которая будет максимально удобна всем участникам группы. Во-вторых, учитывается количество недостающих музыкантов. «Если это двое коллег или друзей, то, чтобы им сыграть, понадобится еще два инструмента.

А если это какой-нибудь струнный квартет, то другая сумма. В среднем с минимальным составом музыкантов репетиция стоит 5–6 тысяч рублей, не считая аренды студии», — поясняет Денисенко.

В качестве основной аудитории Rock After Work он называет менеджеров среднего и высшего звена и бизнесменов. Особое внимание уделяется развитию корпоративного направления. «В каждой компании найдется немало сотрудников, поющих или владеющих музыкальными инструментами. Зачем приглашать сторонние группы, когда сами сотрудники могут стать звездами вечера? Это сплотит команду и принесет дополнительные бонусы работодателю», — рассуждает Денисенко.

В ближайших планах Rock After Work — предоставление возможности пополнить группу участниками с похожими вкусами, а также развитие онлайн-обучения. Расширять деятельность проекта на другие города команда пока не собирается.