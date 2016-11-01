Компания uCoz разработала и запустила коллективное онлайн-медиа uPages, в котором любой желающий может размещать авторские статьи, обзоры, переводы и интервью за долю в 80 % доходов всего ресурса. Об этом The Village рассказали представители компании.

«uPages рассчитывает стать площадкой, где молодые авторы смогут набивать руку и учиться работать с аудиторией, а опытные — писать на темы, не подошедшие другим изданиям. Что делает работу с uPages отличной от блогинга, так это возможность получать постоянную ренту с контента, независимо от раскрученности имени. При этом выбор тем для публикаций остается за авторами», — рассказали в uCoz, добавив, что все работы будут тем не менее проходить проверку на уникальность.

Объясняя схему оплаты материалов авторов нового сервиса, маркетинг-директор uCoz Илья Михеев отметил, что за одну статью можно будет получать около 5 тысяч рублей. «При обычном CTR баннерной рекламы в 0,1–1 % и цене клика в 20–50 рублей баннер рядом с текстом принесет до 500 рублей на тысячу просмотров. Автору достанется 80 %», — добавил Михеев.

По планам организаторов, в ноябре сайт наберет 250 тысяч посетителей и в дальнейшем будет расширять аудиторию на 10–15 тысяч ежемесячно.