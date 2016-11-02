В дни ноябрьских праздников, с 4 по 6 ноября, в Москве пройдут бесплатные экскурсии по знаковым местам Смутного времени. Об этом сообщил ТАСС автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов.

«Экскурсоводы общественного проекта „Гуляем по Москве“ покажут, какие следы Смутного времени до сих пор хранит наш город. В ноябрьские каникулы состоится свыше 20 различных бесплатных экскурсий-прогулок. Гиды предлагают совершить путешествие во времена последних Рюриковичей, первых самозванцев, жестоких пыток, предательств и царских интриг», — отметил Степанов.

Маршрут экскурсий включает Китай-город, который штурмовали поляки, Симонов монастырь, где столкнулись войска Болотникова и Шуйского, Климентовский острожец в Замоскворечье, откуда двинулись полки Пожарского и Минина на Кремль и Мещанскую слободу, по которой въезжал в столицу в 1613 году молодой царь Михаил Романов. Также будет отдельный маршрут по Варварке и Красной площади, где стоит церковь Казанской иконы Богородицы, ставшей символом народного ополчения 1612 года.

Бесплатные экскурсии продолжатся весь ноябрь. До конца месяца можно будет услышать десятки авторских разработок, расписание уже опубликовано на сайте проекта. Среди них — «Ваганьковский холм», «Камни Китай-города», «Варварка и Никольская», «Пушечная слобода», «Тайны Симонова монастыря», «Замоскворечье», «Коломенское», «Хитровка» и «Мещанская слобода».

Для участия в экскурсии требуется предварительная запись. Подробное расписание можно изучить на сайте проекта.