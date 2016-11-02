Оргкомитет премии Кандинского объявил короткий список претендентов на победу в 2016 году. Шорт-лист опубликован на официальном сайте премии.

Всего в списке значатся девять участников, разделенных по трем номинациям: «Проект года» (Евгений Гранильщиков, «Без названия (после поражений)»; Андрей Кузькин, «Право на жизнь»; «Синий суп», Cascade), «Молодой художник. Проект года» (Аня Желудь, «Хуже, чем ничего»; Полина Канис, «Смена»; Таус Махачева, «Без названия — 2») и «Научная работа. История и теория современного искусства» (Георгий Кизевальтер, «Переломные восьмидесятые в неофициальном искусстве СССР. Сборник материалов»; Виктор Мизиано, «Виноградов и Дубосарский»; Алек Эпштейн «Художник Оскар Рабин: запечатленная судьба»).

Отмечается, что проекты года и лучших молодых художников выбирало международное жюри, а научные работы — жюри премии. Победителей объявят на торжественной церемонии в декабре 2016 года.