В московском аэропорту Шереметьево во время «Ночи искусств», запланированной на 4 ноября, пройдут лекции для людей, страдающих от аэрофобии, а также кинопоказы на авиационную тему. Об этом сообщает информагентство «Москва».

«Музей истории аэропорта подготовил программу, рассчитанную на взрослых и юных любителей авиации и кино. Специально для аэрофобов, мечтающих о небе, основатель и руководитель центра „Летаем без страха“ Алексей Герваш прочтет лекцию „Авиация как искусство и почему не надо бояться летать“ с 20:00 до 20:55», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Откроет программу мероприятий в 18:00 выставка «Советская и российская авиация в значках» с рассказом коллекционера и ветерана — строителя аэропортов Льва Сигилдина. Кроме того, в 19:00 педагоги киношколы имени Макгаффина расскажут о том, как делается кино, и пригласят в 21:00 на специальный показ авторских фильмов, снятых молодыми кинематографистами в детском лагере KID.Travel.

Вместе с тем в 22:00 с лекцией выступит главный селекционер службы безопасности «Аэрофлота» Клим Сулимов, который расскажет посетителям о шакалайках — породе, выведенной в результате скрещивания ненецкой лайки и среднеазиатского шакала обыкновенного. Шакалайки используются службой безопасности Шереметьева в качестве собак-ищеек с целью поиска взрывчатых и наркотических веществ.

С полной программой мероприятий «Ночи искусств» можно ознакомиться на сайте акции.