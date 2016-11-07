За прошедшие сутки в Москве выпало 15 % от месячной нормы осадков. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным погодного центра «Фобос», к 06:00 в понедельник, 7 ноября, в столице выпало девять миллиметров осадков при ноябрьской норме в 58 миллиметров. При этом в в южных и западных районах Московской области снега оказалось еще больше — до 13 миллиметров.

Снегопад привел к резкому ухудшению ситуации на дорогах. «Яндекс» оценивает утренние пробки в Москве в шесть баллов. За прошедшие сутки в столице зафиксировали 560 дорожно-транспортных происшествий. «В 14 авариях есть пострадавшие — четыре человека погибли и 18 получили различные травмы», — сообщили ТАСС в управлении ГИБДД.

Также непогода привела к задержке десятков рейсов в аэропортах. На онлайн-табло говорится о задержке 51 рейса в Шереметьеве, 24 в Домодедове и четырех во Внукове. Еще около 35 вылетов отменили.

Синоптики прогнозируют, что в понедельник, 7 ноября, из-за теплого атмосферного фронта в столичном регионе продолжит идти снег, а местами — дождь. Температура будет колебаться от нуля до плюс двух градусов. Возможно образование гололедицы.