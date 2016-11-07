В Московском зоопарке в 2017 году заработает мобильное приложение с функцией дополненной реальности и аудиогидом, который озвучит Николай Дроздов. Об этом сообщает информационный центр столичного правительства.

«С начала будущего года начнет работать наше мобильное приложение с аудиогидом, озвученным Николаем Дроздовым. В нем также предусмотрена функция дополненной реальности с возможностью делать фото с 3D-моделями животных. Пользователь получит интерактивную карту зоопарка с возможностью составлять маршруты, покупать билеты и заказывать экскурсии», — рассказала директор зоопарка Светлана Акулова.

Она также отметила, что в течение года все вольеры оснастят видеокамерами — круглосуточные трансляции из них будут идти на сайте зоопарка. Вместе с тем в ближайшее время там собираются ввести СМС-оплату опекунства над животными.