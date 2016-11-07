Третьяковская галерея продлит до полуночи работу выставки «Иван Айвазовский» в последние дни показа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

«14 ноября в онлайн-продаже появятся билеты на вечерние сеансы на Айвазовского на 17–20 ноября, последние дни работы выставки музей будет работать до полуночи, вход — до 22:30», — говорится в сообщении.

Также представители музея отметили, что в среднем выставку на Крымском Валу видят 5,5 тысячи человек в день. По информации пресс-службы Третьяковки, этот показатель превысил посещаемость выставки картин Валентина Серова за аналогичный период.

Всего на выставке Айвазовского, которая продолжит свою работу до 20 ноября, представлено более 200 экспонатов: 120 живописных полотен и 55 произведений графики, а также изделия из фарфора, архивные документы, макеты кораблей и морские навигационные приборы. Среди картин там можно увидеть такие произведения, как «Девятый вал», «Волна» и «Вид Константинополя при лунном освещении».

