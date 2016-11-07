В московском Доме кино с 14 по 18 ноября пройдет «Неделя аргентинского кино». Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов России.

«В программу показов войдут не только неизвестные в России художественные фильмы, но также документальные и анимационные. Вход на все показы бесплатный по предварительной онлайн-регистрации», — говорится в сообщении.

Церемония открытия состоится 14 ноября в 19:00 в Белом зале Дома кино. Фильмом-открытием станет картина «Бумаги на ветру» режиссера Хуана Таратуто. Ранее лента номинировалась в трех категориях на премию Sur 2015: лучший актер второго плана, лучший адаптированный сценарий и лучший оригинальный саундтрек.

Также во время «Недели аргентинского кино» зрителям покажут картины «Кассандра» Инесс Оливейра Сесар, «Воскрешение» Гонсало Кальсады, «Вдовы по четвергам» Марсело Пинейро, «История о хронопах и фамах» Хулио Людуэньи и «Улица памяти» Кармен Гуарин. Все фильмы будут демонстрироваться на испанском языке с русскими субтитрами.