В начале ноября 2016 года на Тверской улице в Москве высадили липы. Новые деревья появятся на всех улицах, благоустроенных в этом году по программе «Моя улица». С 7 ноября начинается озеленение реконструированной части Садового кольца. Здесь должны высадить несколько сотен кленов и лип, несколько десятков яблонь и рябин, три вяза и один куст японского багряника. Всего в Москве планируется высадить 2 875 деревьев, но больше половины из них появится вокруг транспортных развязок МКАД с семью вылетными магистралями, а не в центре. «Медуза» выяснила, сколько денег стоит каждое дерево, высаженное по программе «Моя улица».

191 171 Рубль стоит

одно дерево на Тверской улице

Первый тендер «Мосремонт» объявил 9 августа. По нему на посадку и уход за одним деревом предполагалось тратить 600 тысяч рублей. Стартовая цена закупки была якобы установлена на основе коммерческих предложений трех неназванных компаний. Однако после запроса издания «РБК» в мэрию города тендер был отменен, а вскоре замглавы департамента капитального ремонта столицы Петр Туркин, который курировал проект, уволился по собственному желанию.

6 сентября появился новый тендер — по нему цена за дерево снизилась до 466 434 рублей. 16 сентября вышла третья, финальная, версия тендера, где начальная цена закупки составляла уже 755 миллионов рублей. Тендер выиграла компания «Европарк», которая предложила выполнить работы за 740 миллионов. Следовательно, каждое дерево обошлось городскому бюджету в 191 171 рубль.