В саду «Эрмитаж» 26 ноября откроют каток с искусственным льдом. Об этом The Village рассказали представители площадки.

Площадь катка составит 900 квадратных метров — благодаря искусственному покрытию работать он сможет даже в период зимних оттепелей. Уточняется, что переодеться и взять напрокат коньки посетители смогут в отапливаемом павильоне, также там будут предлагать горячие закуски.

Вместе с тем представители сада рассказали, что на аллеях теневой части территории в скором времени откроют каток с натуральным льдом, площадь которого составит 4 тысячи квадратных метров. Он также будет оснащен теплым павильоном с прокатом коньков и гардеробом. На обеих площадках будут проводиться занятия с профессиональными тренерами по фигурному катанию, а для детей там установят специальные поддерживающие устройства в виде фигур животных.

Работать катки будут по следующему графику: в понедельник — с 14:00 до 23:00, со вторника по пятницу — с 12:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 23:00. В будни вход будет стоить 250 рублей, по выходным и праздникам — 350 рублей. Стоимость проката коньков составит 200 рублей в час, каждый последующий час проката обойдется в 100 рублей.