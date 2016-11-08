В Москве 10 и 11 ноября ожидаются снегопад, метель и ледяные дожди. Об этом информагентству «Москва» рассказали в центре погоды «Фобос».

«В четверг регион атакует балканский циклон, который славится своей непогодой. Он принесет очень много снега, метель, все это потом перейдет в дожди, ледяные дожди при околонулевых температурах воздуха, ожидается сильная гололедица», — рассказали синоптики.

По прогнозам, за два дня выпадет 15–20 миллиметров осадков, что составляет треть от месячной нормы. Также ожидается сильный юго-восточный ветер 5–10 метров в секунду и с порывами до 12–17 метров в секунду.



По словам синоптиков, в выходные погода нормализуется, температура воздуха понизится до слабоотрицательных значений.

