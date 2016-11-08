Компания Rambler&Co запускает англоязычный сайт inrussia.com, основной темой публикаций на котором станет российская культура. Об этом The Village рассказали представители холдинга.

Как отмечают авторы проекта, «новостей и политики на сайте практически не будет». Ориентировочную дату старта назначили на 15 ноября. К запуску готовится короткометражная лента о дизайнерах Nina Donis, фотоэссе Макса Авдеева о якутском поселке Тикси, а также интервью с философом Борисом Гройсом.

«InRussia будет интересен иностранцам, читающим материалы о российских дизайнерах, музыкантах и художниках на Vice и Dazed & Confused, студентам и профессорам, изучающим современную российскую культуру, а также широкой аудитории, интересующейся удивительными местами вроде Тувы и Камчатки и путеводителями по России изнутри», — добавили представители Rambler&Co.

Издателем проекта станет Шахри Амирханова, а главным редактором — сооснователь культурной платформы Syg.ma Фуркат Палванзаде.