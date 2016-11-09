Создатели интернет-издания об образовании «Мел» запустили сервис Classto — мессенджер для онлайн-общения между родителями и учителями. Об этом The Village рассказали представители издания.

«Classto — это мобильное приложение и веб-сервис в браузере, которое помогает упорядочить ежедневное общение родителей школьников на разные темы. В мессенджере есть как персональные, так и групповые чаты. Все это дает родителям и учителям возможность вести личную переписку и объединяться в группы по темам и событиям, структурируя таким образом школьные обсуждения», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что внутри чатов Classto встроена функция голосования для решения участниками оперативных вопросов, при этом авторы обещают каждый месяц обновлять возможности своего приложения.

Сервис Classto доступен на сайте classto.com, а также в магазинах приложений для iOS и Android.