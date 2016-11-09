Начался поиск подрядчика для реализации проекта благоустройства территории у храма Христа Спасителя. Об этом сообщается на сайте департамента по конкурентной политике Москвы.

«Победителю открытого конкурса предстоит разработать проектные решения по устройству ландшафтного освещения, озеленения с учетом сезонности, скульптур и фонтанов на рекреационной территории зоны», — говорится в сообщении.

Подрядчику нужно будет благоустроить территорию площадью полгектара. На этом участке необходимо убрать воздушные кабельные линии, а также спроектировать дождевую канализацию и схему подключения к сетям электроснабжения нестационарных объектов.

Кроме того, нужно будет оформить места отдыха, разместить скульптуры и фонтаны и озеленить территорию, посадив деревья высотой не менее пяти метров. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 24 ноября 2016 года.