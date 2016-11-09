Петербургские чиновники в ответ на жалобу местного жителя закрасили рекламу на дорожном столбе в фоторедакторе, сообщает «Радио Балтика». Отредактированную фотографию представители местной администрации опубликовали на портале «Наш Санкт-Петербург».

Житель города пожаловался на несанкционированную рекламу в Выборгском районе Петербурга 2 ноября. 8 ноября представители местной администрации сообщили, что проблема решена. Чиновники приложили к этому сообщению фотографию с видимыми следами использования фоторедактора.

По предварительной информации, для удаления рекламы использовали встроенный в программу Paint инструмент «распылитель».

Обратившийся к местной администрации житель предположил, что чиновники убрали несанкционированную рекламу, но забыли сделать фотографии и отредактировали исходное изображение с помощью компьютера.

Ранее петербургские чиновники «отремонтировали» пешеходную дорожку с помощью фоторедактора. Пресс-секретарь администрации Приморского района объяснил это ошибкой специалиста, который поторопился заявить о решении проблемы и разместил эскизы предпроектных работ.