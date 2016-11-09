Департамент культуры запустил курс «Русская культура для иностранцев»
Дирекция образовательных программ столичного департамента культуры 14 ноября запускает курс семинаров «Русская культура для иностранцев». Об этом The Village рассказали представители ведомства.
«Как не запутаться во всех культурных традициях и эпохах, систематизировать знания о русской культуре и узнать еще больше о тех, кто повлиял на ее развитие, — этому посвящен новый цикл семинаров „Русская культура для иностранцев“ от дирекции образовательных программ», — говорится в сообщении.
Как отмечают авторы проекта, на занятиях можно будет узнать как о российском искусстве (театре, музыке, литературе), так и о светской жизни современной Москвы, а также об особенностях этикета и языка. Среди заявленных лекторов значатся литературный критик Константин Мильчин, искусствовед и куратор архива Музея современного искусства «Гараж» Александра Обухова, москвовед Сергей Никитин и лектор Британской высшей школы искусства и дизайна Людмила Алябьева.
Цикл занятий продлится до 14 декабря. Семинары будут проходить на английском языке два раза в неделю по вечерам, начало — в 19:00 (исключение — 19 и 26 ноября, начало — в 11:00). Весь курс рассчитан на 36 академических часов. С более подробной информацией о темах лекций и условиях записи на них можно ознакомиться на официальном сайте дирекции образовательных программ.
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