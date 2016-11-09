Дирекция образовательных программ столичного департамента культуры 14 ноября запускает курс семинаров «Русская культура для иностранцев». Об этом The Village рассказали представители ведомства.

«Как не запутаться во всех культурных традициях и эпохах, систематизировать знания о русской культуре и узнать еще больше о тех, кто повлиял на ее развитие, — этому посвящен новый цикл семинаров „Русская культура для иностранцев“ от дирекции образовательных программ», — говорится в сообщении.

Как отмечают авторы проекта, на занятиях можно будет узнать как о российском искусстве (театре, музыке, литературе), так и о светской жизни современной Москвы, а также об особенностях этикета и языка. Среди заявленных лекторов значатся литературный критик Константин Мильчин, искусствовед и куратор архива Музея современного искусства «Гараж» Александра Обухова, москвовед Сергей Никитин и лектор Британской высшей школы искусства и дизайна Людмила Алябьева.

Цикл занятий продлится до 14 декабря. Семинары будут проходить на английском языке два раза в неделю по вечерам, начало — в 19:00 (исключение — 19 и 26 ноября, начало — в 11:00). Весь курс рассчитан на 36 академических часов. С более подробной информацией о темах лекций и условиях записи на них можно ознакомиться на официальном сайте дирекции образовательных программ.