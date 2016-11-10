Государственный академический Большой театр России запускает программу «Большой — молодым», по которой зрители до 25 лет смогут купить билеты по льготным ценам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ГАБТ Владимира Урина.

«С сегодняшнего дня мы запускаем специальную программу „Большой — молодым“, согласно которой на несколько спектаклей во второй половине сезона будем продавать билеты по льготным ценам для тех, кому до 25 лет», — сказал гендиректор Большого театра. Первый спектакль в этом списке уже определен — это популярный балет «Укрощение строптивой», показ которого состоится 12 апреля на Новой сцене ГАБТ.

По словам Урина, обычная цена билетов на этот спектакль доходит до 6 тысяч рублей, а льготные билеты в среднем стоят 600 рублей. На неудобные места можно будет купить билет даже за 100 рублей, заверил директор ГАБТ.